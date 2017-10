Svendborg-sagen får overlæge til at overveje indberetninger af fejl fremover

Svendborg-sagen har skabt oprør hos læger i hele landet, både på sociale medier, gennem underskriftindsamling og i medier. I dag skriver overlæge Anne Bastholm Blicher i et debatindlæg i Berlingske, at hun er i tvivl om, hvorvidt hun fremadrettet vil indberette fejl. I Svendborg-sagen blev en ung kvindelig læge i august dømt for overtrædelse af autorisationsloven […]