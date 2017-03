»Det svarer jo lidt til at modtage en nobelpris«

»Det svarer det jo lidt til at modtage en nobelpris.«

Det sagde Michael Due Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V på Odense Universitetshospital sidste år, da hans afdeling havde fået de maksimale 64 ud af 64 point i en af de inspektorrapporter, som Sundhedsstyrelsen udarbejder om undervisningsmiljøet for læger under uddannelse.

I dag kan han kun med jubel på stemmen sige det samme, for i dag har afdelingen på baggrund af inspektorrapporten fået Sundhedsstyrelsens uddannelsespris som bedste uddannelsesafdeling – i skarp konkurrence med to andre uddannelsesafdelinger, som også har fået det maksimale antal point i uddannelses-temaerne.

»Det er helt, helt fantastisk. En stor ære,« siger han.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V har 24 læger i gang med hoveduddannelse, og Sundhedsstyrelsens begrundelse for, at afdelingen i Odense får prisen, er netop det store antal. ’Det er en meget stor og travl uddannelsesafdeling med mange uddannelseslæger, der alligevel formår at holde fokus på uddannelse af læger. Inspektorerne konkluderer, at afdelingen har et trygt uddannelsesmiljø, hvor læring og feedback er en helt naturlig del af dagligdagen,’ hedder det i begrundelsen.

Vendepunktet

Ved et inspektorbesøg i 2006 fik Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V kun 35 point, og det blev et vendepunkt. Ledelsen besluttede, at der måtte gøres noget.

Ifølge Michael Due Nielsen er ledelsesfokus en forudsætning for den positive udvikling:

»Afdelingsledelsen har været indstillet på at afsætter ressourcer, bl.a. på at ansætte mig som uddannelsesansvarlig på halv tid.«

Årets uddannelsesafdeling Årets uddannelsesafdeling udvælges på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, der er et korps af læger, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Lægerne fra Inspektorordningen tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Inspektorerne vurderer afdelingerne på 16 temaer og giver dem scores fra 1-4.

Michael Due Nielsen lavede som ny uddannelsesansvarlig en konkret plan, som styrede ind på forbedring af de punkter, som inspektorerne havde nævnt som kritikpunkter i rapporten.

»Vi spurgte herefter alle vores læger under uddannelse, hvad der skulle til, for at de blev tilfredse, og samlede deres tilbagemeldinger i en rapport på 67 sider. I rapporten udpegede vi top tre og top fem over centrale problemstillinger, som skulle løses, inden for hver af de syv afsnit, vi har,« forklarer Michael Due Nielsen.

Det var effektivt.

Konkret har man bl.a. på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V på baggrund af tilbagemeldingerne fra de uddannelsessøgende læger tilføjet ekstra læger i spidsbelastningsområder på intensivafdelingen, hævet antallet af dage, hvor uddannelseslægerne kan følge en speciallæge i en form for mesterlære og indført en måned, hvor uddannelseslægerne alene beskæftiger sig med bedøvelse af børn for at øge deres erfaring med den patientgruppe.

Udover ledelsesopbakning peger Michael Due Nielsen på betydningen af at sætte konkrete mål – f.eks. var første mål at få mindst 45 point ved næste inspektorbesøg. Det lykkedes. Og målet på den lange bane var der også fra begyndelsen – nemlig at få de maksimale 64 point.

»Der var et par overlæger, der grinede af mig dengang og sagde, at det var urealistisk. Men at de sagde det, animerede mig bare, for jeg er konkurrencemenneske. Nu griner de igen og siger, at fra nu af kan det kun gå ned ad bakke. Og det er da en fare. Jeg kender en afdeling, som engang scorede meget højt, men som nu har lavere point. Men mit mål er klart: Vi skal nå de 64 point igen ved næste inspektorbesøg,« siger Michael Due Nielsen.

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris, den såkaldte højdespringerpris, går i år til Urinvejskirurgi (tidligere urologisk afdeling, red.) på Regionshospitalet Viborg.

Afdelingen har på kun et år flyttet sig fra en gennemsnitsscore i 2015 på 1,4 til et gennemsnit på 2,8 i 2016.

Sundhedsstyrelsens inspektorer fremhæver, at afdelingen ved det seneste besøg havde et langt bedre uddannelsesmiljø, og at der nu i langt højere grad bliver taget hensyn til uddannelse af de yngre læger, når arbejdet bliver tilrettelagt.