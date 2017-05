Sværdslag om sundhedsøkonomi fortsætter

Der er fortsat meget langt til en økonomiaftale om regionernes økonomi. Hvis ikke et kompromis kan nås, vil det modarbejde Danske Regioners indflydelse, advarer finansministeren.

En række topfolk fra regioner og regering stod meget tidligt op mandag morgen. Allerede klokken kvart over otte var der nemlig indbudt til økonomiforhandlinger i Finansministeriet. Ifølge Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), kunne forhandlerne dog næsten lige så godt have sovet længe, for forhandlingerne førte ingen vegne. »Der er intet, der har flyttet sig,« […]