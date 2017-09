Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Jeppe Emmersen er fra december 2017 udnævnt til prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Det skriver universitetet på sin hjemmeside. 46-årige Jeppe Emmersen lektor i stamcellebiologi og bioinformatik samt studieleder for School of Medicine and Health på Aalborg Universitet. Han er oprindeligt uddannet på Aarhus Universitet, men har arbejdet med PBL-baseret uddannelse […]