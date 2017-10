»Sundhedsvæsenets behandlinger skal være baseret på evidens«

Forsker Stinus Lindgreen har en ambition om at få mere fokus på forskning og de videnskabelige aspekter af arbejdet i Region Hovedstaden. Og så er det ingen skam at stille op, når man får en opfordring fra De Radikales spidskandidat, Karin Friis Bach.

Dagsordnerne til regionsrådsmøderne i hovedstaden bugner af komplekse emner, som kan være svære at gennemskue for menigmand. Det har fået De Radikales spidskandidat Karin Friis Bach til at opfordre 37-årige Stinus Lindgreen, der med en ph.d. i bioinformatik fra Københavns Universitet og en bred forskningskarriere bag sig nu er ansat som forsker hos Lundbeck, til […]