Læger, der vil ordinere metoprolol i depotformulering, bør ordinere metoprololsuccinat frem for det 12 gange dyrere Metoprolol GEA (metoprololtartrat). Den opfordring kommer Sundhedsstyrelsen med på sin hjemmeside i et forsøg på at reducere statens udgifter til forbruget af depotformuleringer af metropol, som er et middel mod hjerte- og kredsløbslidelser. Bliver forbruget i 2017 lige så højt som i 2016 kan der ifølge Sundhedsstyrelsens vurdering opnås en samlet besparelse på 22 mio. kr. ved at ordinere billigste metoprolol som depotformulering.

Grunden til, at lægen ifølge Sundhedssstyrelsen selv bør skrive det billige produkt på recepten er, at apoteker ikke selv kan udlevere det billigste produkt, fordi der ikke er generisk substitution mellem metoprololsucccinat og metoprololtartrat.

Det skyldes, at forskellene mellem udløsningsprofilerne af depotformuleringerne af metoprololsucccinat og metoprololtartrat ifølge styrelsen er så store, at de to produkter ikke kan substitueres. Har lægen tidligere ordineret Metoprolol GEA (metoprololtartrat) kan lægen dog direkte omlægge behandlingen til samme styrke af metoprololsuccinat. Tidligere har en anden depotformulering af metoprololtartrat været markedsført. Dette produkt Metoratio var generisk substituerbar med metoprololsucccinat, men det har ikke været tilgængeligt siden 2015. Siden 2007 er prisen på Metoprolol GEA steget til over det dobbelte og i samme periode er prisen for depotformuleringer metoprololsuccinat faldet markant, skriver styrelsen i sin nyhed.