Sundhedsstyrelsen offentliggør ny samlet specialeplan

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsstyrelsen udsendte onsdag den reviderede Specialeplan 2017, som træder i kraft 1. juni. Specialeplanen sætter rammerne for, hvilke offentlige og private sygehuse, som må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark, og er en justeret version af den oprindelige specialeplan fra 2010. Fokus for den nye specialeplan har været at sikre, at den tidligere plan følger både den […]