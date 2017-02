Efter allergi blev nedlagt som speciale har regionerne haft for lidt fokus efteruddannelse af læger inden for området.

Sundhedsstyrelsen: For lidt fokus på efter­uddannelse af læger inden for allergi

Regionerne kan styrke allergiområdet ved at skabe gode rammer for tværfaglige allergicentre og ved at prioritere efteruddannelsen af læger og andet sundhedspersonale på allergiområdet.

Det skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen har gennemført et ’servicetjek’ på allergiområdet med fokus på aktivitet, organisering og kompetencer, og konklusionen er, at der ikke har været nok fokus på efteruddannelse af speciallæger indenfor allergiområdet, efter at grenspecialet blev nedlagt.

Styrelsen konstaterer også, at der er forskelle mellem regionerne, og at der er udfordringer med at rekruttere speciallæger til allergiområdet. Derfor foreslår Sundhedsstyrelsen, at der kommer et øget fokus på kompetencer og uddannelse i allergisygdomme blandt læger.

Resultaterne af det såkaldte ”servicetjek” kan man læse i en ny rapport, ’Status på allergiområdet’. I rapporten opstiller Sundhedsstyrelsen en række forslag til, hvordan man bedst understøtter et ensartet tilbud om diagnostik og behandling til patienter med allergiske sygdomme i hele landet.

Ud over mere efteruddannelse til lægerne, foreslår Sundhedsstyrelsen også, at regionerne ser nærmere på organiseringen af behandlingstilbud til allergiramte. Styrelsen foreslår, at den specialiserede udredning og behandling af allergipatienter i sygehusvæsenet fremover foregår i et tværfagligt set-up, for eksempel på særlige allergicentre.

Det vil medføre mere effektive patientforløb og ligger desuden godt i tråd med patienternes ønsker, som handler om nem og hurtig adgang til kompetent udredning, behandling og rådgivning, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

Status på allergiområdet – rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet