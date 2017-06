Sundhedsstyrelsen indstiller til sundhedsministeren, at der oprettes et nyt speciale i akutmedicin i Danmark.

Den mangeårige debat for og imod et akutspeciale ser ud til at være på vej til enden: Sundhedsstyrelsen indstiller nemlig nu til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at ’der oprettes et nyt speciale i akutmedicin i Danmark’.

Det skriver styrelsen i en anbefaling, som Dagens Medicin har fået aktindsigt i. Formelt anbefaler Sundhedsstyrelsen Det nationale Råd for Lægers Videreuddannelse – der skal holde møde 8. juni – at det bliver indstillet til sundhedsministeren, at akutspecialet oprettes.

Blandt argumenterne er:

Akutafdelinger kan sikres en fastlagt rekruttering af yngre læger, såfremt der oprettes et nyt speciale i akutmedicin.

Prestige/legitimitet vil forhøjes for læger i akutmedicin, og der vil blive skabt en bedre mulighed for at styrke forskning og udvikling indenfor akutmedicin.

Yngre læger vil tydeligere kunne se en karrierevej i et egentligt akutmedicinsk specia-le.

Et speciale vil fokusere på den akutte patient og hermed akutafdelingens kerneydelse.

Et speciale vil øge fokus på triage/flow, så effektiviteten i akutafdelingen sikres.

Et speciale vil bidrage til at sikre optimale sektorovergange både eksternt og internt i organisationen ved samarbejdsaftaler og gode relationer.

For nogle patientkategorier vil det kunne give færre kontakter for patienten, mindre ventetid og færre indlæggelser.

Gode erfaringer med akutspecialet i andre lande.

Et speciale vil give mulighed for automatisk anerkendelse af udenlandske speciallæger i akutmedicin, og danske speciallæger i akutmedicin anerkendes i udlandet.

Sundhedsstyrelsen lægger op til en hurtig opstart på specialet med de første introduktionsstillinger måske allerede fra 2018.

Akutlæger på landets akutafdelinger Der er i dag ansat ca. 150 akutlæger på landets akutafdelinger. I alt 48 speciallæger har opnået fagområde-uddannelses-godkendelse i akutmedicin ved LVS, og 162 speciallæger har gennemført en fælles regional efteruddannelse i akutmedicin i Videreuddannelsesregion Nord. Disse læger har forskellige grundlæggende specialer – de største specialer, hvorfra akutlægerne bliver rekrutteret er almen medicin, de intern medicinske specialer, ortopædkirurgi og anæstesiologi. Regionerne har angivet deres foreløbige behov for akutlæger på akutafdelingerne. Antallene er vurderinger af det bedste bud på nuværende tidspunkt. Hvis de regionale bud summeres, giver det et foreløbigt behov for speciallæger i akutmedicin på omkring 300, dvs. omkring en fordobling af det antal speciallæger, der i dag er ansat på akutafdelingerne. I rapporten fra arbejdsgruppen indgår ikke en estimering af det forventede behov for speciallæger i akutafdelingerne i fremtiden.

Indstillingen modtages med glæde i Dansk Selskab for Akutmedicin. Formanden, Christian Skjærbæk siger:

»Sundhedsstyrelsens anbefaling er jo særdeles glædelig. Der er så blot at håbe på at det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse og i sidste ende ministeren også tilslutter sig.«

»Der sket rigtigt meget godt på akutområdet de sidst 10 år, men et speciale vil give os muligheden for at løfte fagligheden omkring modtagelsen af de akut syge og tilskadekomne patienter til et endnu højere niveau. Det vil også bringe os i overensstemmelse med den udvikling, der har været i stort set alle andre europæiske lande,« siger han.

En særlig arbejdsgruppe blev sidste år nedsat for at vurdere behovet for et speciale i akutmedicin, men efter det sidste møde 4. maj kunne arbejdsgruppen ikke nå til enighed. Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen så vurderet og nu taget stilling til behovet for et akutspeciale.

Hvis der indføres et speciale i akutmedicin, skal Sundhedsstyrelsen revurdere dimensioneringsplanen 2018-2020 for at skabe uddannelseskapacitet til uddannelse af speciallæger i akutmedicin. I rapporten fra arbejdsgruppen er det simuleret ved at benytte en model fra Lægeprognosen, hvor antallet af uddannelsesstillinger er reduceres med 10 procent. Simuleringen viser, at 31 forløb på landsplan på den måde vis vil kunne frigøres til et nyt speciale i akutmedicin.

I stedet for at benytte en lige reduktion i et udvalg af specialer ved en eventuel oprettelse af et speciale i akutmedicin kan Sundhedsstyrelsen indhente en indstilling fra de tre videreuddannelsesregioner og eventuelt andre aktører om, hvilke specialer der mest hensigtsmæssigt kan få reduceret antallet af hoveduddannelsesforløb.

Alternativt kan specialet akutmedicin, hvis det oprettes, indgå i dimensioneringsplan fra 2021, og perioden 2018-2020 kan benyttes til at foretage meritvurderinger og reducerede forløb med henblik på at oparbejde et antal speciallæger i akutmedicin, som vil kunne fungere som uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere mv.