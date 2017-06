Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsstyrelsen har sendt nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af børnesår og hudlidelsen aktinisk keratose i høring. Anbefalingerne skal støtte læger i almen praksis i valget af lægemidler til behandling af de to sygdomme. Anbefalingerne er udarbejdet af Institut for Rationel Farmakoterapi i samarbejde med en række specialister i hudsygdomme. De beskriver behandling for børnesår (impetigo) […]