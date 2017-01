Som lektor i sundhedsret har Kent Kristensen savnet et lovgrundlag for behandling af for eksempel demente. Men der er er problemer med patienternes retsstilling i det lovforslag,d er netop er sendt i høring.

Med lovgivningen i dag kan personlig hygiejne gennemføres hos for eksempel en dement patient, mens det ikke er tilladt at behandle vedkommende. Det betyder, at der er patienter, der kan dø af en ubehandlet blodprop, men med fine og nypudsede tænder.

Nu åbner et lovforslag for tvangsbehandling af inhabile patienter, men forslaget mødes med kritik af lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen.

»Det er et helt reelt problem, der skal løses, men det er svært at finde den rette balance. På den ene side skal loven sikre beskyttelse af patienters retsstilling, men samtidig undgå misbrug af reglerne, hvor tvang bliver en del af en travl hverdag og træder i stedet for omsorgen til patienten,« siger Kent Kristensen.

»Jeg er virkelig bekymret for, at forslaget åbner for en glidebane. Tvangsloven lægger i dag op til, at det sundhedsfaglige personale først skal forsøge at motivere patienten til at medvirke til behandling gennem samtale og andre pædagogiske tiltag, men sådan ser en stram skemalagt hverdag sjældent ud, og det åbner for misbrug af reglerne,« siger Kent Kristensen.

»Vi ved fra det sociale område, at der er flere afgørelser om magtanvendelse, der bliver omgjort, fordi det ikke er godtgjort, at man forinden har forsøgt at yde hjælpen uden brug af tvang,« siger han og fortsætter:

»Loven er ganske vidtgående. Lovforslaget rummer alt lige fra genoptræning af senhjerneskadede til medicinsk behandling af forstandshandicappede og tandlægebehandling af demente. Der åbnes med lovforslaget for tvang i patientens eget hjem og på sygehus, og der vil være situationer, hvor man med hjemmel i loven år ud og ind kan tvangsbehandle en patient. Det er derfor også så vigtigt, at støtte op med nogle retsgarantier, der beskytter patienten,« siger han.

»Når jeg ser på reglerne, har man lånt fra psykiatriloven og serviceloven, og man har forsøgt at lave et regelsæt, der er så enkelt og så lidt bureaukratisk som muligt, men det er på bekostning af patienternes retssikkerhed.«

Kent Kristensen savner, at patienterne med loven får tilknyttet en patientrådgiver, som varetager patientens interesse.

»Beslutning om tvang kræver samtykke fra nærmeste pårørende. Det er derfor reelt de pårørende, der bliver garant for, at der handles i patienten interesser. Men der er i dag eksempler på et modsætningsforhold mellem patienter og pårørende, og hvor de pårørende ikke handler i patientens interesser. Der kan derfor være situationer, hvor det er nødvendigt at behandle uden samtykke fra de pårørende,« siger Kent Kristensen.

Med lovforslaget oprettes et nyt klagenævn, som netop skal styrke patienternes retssikkerhed. Tvangsklagenævnet har til opgave at efterprøve om reglerne for brug af tvang er opfyldt.

Det er efter forslaget patienten eller patientens pårørende, der kan anmode lægen om at få klagenævnet til at efterprøve beslutningen om tvang. Og det er ikke godt nok, mener Kent Kristensen, han savner en patientrådgiver til patienten.

»Det vil reelt sige, at det er de samme pårørende, der har været med til at tage beslutningen, der skal indbringe sagen for Tvangsklagenævnet, fordi patienten ikke selv er i stand til det. Det kan man komme omkring, ved at indføre regler om udpegning af en patientrådgiver, der skal sikre, at det er patientens interesser, der varetages og som kan anmode Tvangsklagenævnet om at efterprøve beslutning om tvangsbehandling,« siger Kent Kristensen og fortsætter:

»Klagenævnet kan efter forslaget alene fastslå, om en beslutning om tvangsbehandling er lovlig eller ulovlig, men kan ikke udtale kritik af beslutning om tvang. Lægerne har efter lovforslaget vidtgående beføjelser til at træffe beslutning om tvang. Jeg savner derfor en tydeliggørelse af det lægefaglige ansvar, hvor det klagenævn, der er sat i verden for at efterprøve tvangsbeslutningerne, også kan udtale kritik af lægens beslutning,« siger Kent Kristensen.

»Det er særligt vigtigt, fordi med lovforslaget er tilsynet baseret på indberetningerne til de centrale myndigheder. Det er alene beslutningerne, der indberettes. Der er ikke nogen kontrol med den løbende magtanvendelse. Som reglerne er nu, er det reelt en selvkontrol. Det er derfor også særlig vigtigt at få placeret det lægelig ansvar,« siger Kent Kristensen.