Hospitaler skifter til Sundheds­platformen uden lokal tilpasning

I modsætning til Herlev og Gentofte samt Rigshospitalet fik Hvidovre og Amager Hospital, Nordsjællands og Bornholms Hospital først sent lov til at uddanne egne klinikere til at bygge og tilpasse værktøjer til lokale forhold i Sundhedsplatformen. De får først lokale byggere, flere måneder efter at systemet er gået i gang.