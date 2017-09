Ny OECD-opgørelse viser, at Danmark investerer mindre i sundhed end sammenlignelige lande. Det får Danske Regioner og professor i sundhedsøkonomi til at opfordre til større investeringer.

Danmark investerer færre penge på sundhedsområdet end sammenlignelige lande, viser nye tal fra OECD. Det skriver Danske Regioner i en nyhed på sin hjemmeside.

Det får Danske Regioners formand Bent Hansen til at opfordre til, at Danmark bør spendere flere penge på sundhedsvæsenet, så investeringerne kommer på niveau med, hvad de er i de lande, vi normalt sammenligner os med.

»Hvis Folketinget vil sætte handling bag ordene om et endnu bedre dansk sundhedsvæsen, må man vise det i den kommende finanslov,« udtaler Bent Hansen i nyheden.

Af nyheden fremgår det, at de danske sundhedsudgifters andel af BNP er faldet siden 2009, mens de er steget i for eksempel Norge, Finland og Holland. I 2015 udgjorde sundhedsudgifterne således 7,8 pct. af det danske bruttonationalprodukt, hvilket ligger under både Holland, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Frankrig. De tal synes Bent Hansen taler sit eget tydelige sprog.

»Regionerne beder ikke om et sundhedsvæsen flydende med mælk og honning, men se lige på landene omkring os og deres stigende sundhedsudgifter. Lad os nu for alvor sætte handling bag de fine ord om et endnu bedre sundhedsvæsen. Lad os give patienter og sundhedspersonale de rette vilkår,« siger han.

Sundhedsøkonom: Sundhedsvæsenet trænger til flere penge

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, siger til Dagens Medicin at han er af samme opfattelse.

»Fra 2005-2009 – altså op til finanskrisen – havde Danmark ret høje vækstrater i sundhedsudgifterne. Men her var vi det land, der efter finanskrisen stoppede mest op. Det betyder, at vi nu ifølge OECD ligger lavt, og at vi i de sidste seks-syv år har haft et sundhedsvæsen i negativ vækst,« siger Jes Søgaard, der bemærker, at der lige nu ellers er et råderum i dansk økonomi.

Spørgsmålet er, om det råderum skal gå til velfærd eller til skattelettelser, reflekterer han.

»Der er ingen tvivl om, at det har været hårdt for sundhedsvæsenet at have den her opbremsning samtidigt med fortsat at skulle leve op til de tilbagevendende produktivitetskrav. Det er svært at få til at hænge sammen,« siger han og konstaterer, at man godt kan mærke, at hestene bides, når krybben er tom.

»Det danske sundhedsvæsen skal måske ikke nødvendigvis komme tilbage til de gamle vækstrater i nullerne, men jeg mener, at både sygehusene og praksissektoren med fordel kunne absorbere halvanden procents vækst. Hele det nære sundhedsvæsen trænger faktisk til både noget politisk opmærksomhed og til noget økonomi,« siger Jes Søgaard.