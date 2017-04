Sundhedsministeriets pressechef skal være spindoktor for Løhde

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) har fundet en ny særlig rådgiver. Det bliver Thomas Bille Winkel, der er nuværende pressechef i Sundheds- og Ældreministeriet, som fremover skal rådgive ministeren. Det skriver Altinget.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg havde et fortrinligt samarbejde med Thomas i Sundheds- og Ældreministeriet. Det genoptager vi nu i en ny rolle, som han er yderst kompetent og erfaren til at kunne fylde ud,« siger Sophie Løhde til Altinget.

Thomas Bille Winkel har været pressechef i Sundhedsministeriet siden 2012. Inden har han arbejdet i tre andre ministerier, nemlig som pressechef i integrationsministeriet, kommunikations- og pressechef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og som pressemedarbejder i Justitisministeriet. Det er første gang, at han skal være særlig rådgiver for en minister.

»Fra min tid i Sundhedsministeriet kender jeg Sophie Løhde som en engageret og hårdtarbejdende politiker, der kan skabe politiske resultater. Og jeg ser frem til igen at arbejde sammen med hende i et andet ministerium, hvor der også er fokus på at skabe en bedre offentlig sektor, der kan levere velfærd af høj kvalitet til gavn for borgerne,« siger han til Altinget.

Thomas Bille Winkel erstatter Jens Kloppenborg-Skrumsager, som i sidste uge fik nyt job som chef for Venstres Center for Kommunikation og Politik.