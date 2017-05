Sundhedsministeriet godkender praksisklinik på Bornholm

Den midlertidige praksisklinik på Bornholms Hospital har fået lov til at blive i op til seks år. Det har Sundheds- og Ældreministeriet afgjort, efter Region Hovedstaden har søgt om at forlænge den midlertidige ordning for at sikre lægedækningen på øen.

»Ministeriet har ved godkendelsen bl.a. lagt vægt på, at der er tale om et forsøg, der har til formål at fremme omstilling i sundhedsvæsenet med en ny organisationsform, der bl.a. skal medvirke til at sikre bedre lægedækning,« står der i ministeriets svar til regionen.

Tiltrække yngre læger

I sin ansøgning til ministeriet har regionen lagt vægt på, at praksisklinikken først og fremmest skal forsøge at afdække, hvordan der kan opnås synergi mellem klinikkens og hospitalets ressourcer f.eks. ved at oprette delestillinger. Desuden ligger der en vigtig opgave i at sørge for, at man ikke undersøger patienter for det samme i både hospitals- og praksisregi – og at tiltrække yngre læger til Bornholm.

»Regionen ønsker med praksisklinikken at kunne tilbyde attraktive stillinger på Bornholm, der kan imødekomme yngre lægers ønsker om at være en del af et større fagligt fællesskab med mulighed for faglig sparring,« står der blandt andet i ministeriets svar på ansøgningen.

Den endelige godkendelse af praksisklinikken kommer, efter Lægedækningsaftalen blandt andet giver mulighed for nye organiseringsformer i områder med lægedækningsproblemer og muligheden for at drive regionsklinikker i op til seks år i stedet for fire.

Praksisklinikken havde i november ca. 2.600 patienter tilknyttet. Det er et vilkår for godkendelsen fra ministeriet, at Region Hovedstaden foretager en midtvejsevaluering efter tre år samt en slutevaluering.