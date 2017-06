Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Christian Lehmann er ny pressechef i Sundheds- og Ældreministeriet, efter at Thomas Bille Winkel i april forlod ministeriet for at blive spindoktor for innovationsminister Sophie Løhde (V). Christian Lehmann, der er uddannet journalist, har tidligere ledet presseafdelingen i Beskæftigelsesministeriet og kommer fra en stilling som pressekonsulent og kommunikationschef i LO. Som pressechef i Sundheds- og […]