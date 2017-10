Sundheds- og Ældreministeriet vil med den nye kampagne ‘Meld en regel’ have sundhedspersonale til at pege på regler, de vil have afskaffet.

Med den nye kampagne ‘Meld en regel’ har Sundheds- og Ældreministeriet igangsat et oprydningsarbejde for at komme overflødige regler til livs. Det gøres ved, at ansatte i sundhedsvæsenet og ældreplejen, borgere, virksomheder og organisationer over de næste fire måneder kan pege på regler og dokumentationskrav, som de ønsker afskaffet. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i […]