Sundhedsminister: Apotekerne skal hjælpe de borgere, der ikke har råd til medicin

Kritik af medicintilskudsreglerne får Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at melde ud, at apotekerne har pligt til at hjælpe borgere, der ikke har råd.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Flere apoteker landet over oplever at økonomisk udfordrede borgere må gå tomhændede hjem fra apoteket, fordi pengene ikke rækker til deres receptpligtige medicin. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Apotekerforening har gennemført. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), mener, at apotekerne bør være bedre til at oplyse om, at borgere med særligt store medicinudgifter kan tilbydes […]