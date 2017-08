Sundhedsborgmester vil udbrede samarbejde mellem kommune og praksis

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Københavns Kommune skal hjælpe med at finde praksislokaler i udsatte boligområder og stille kommunalt personale til rådighed for de praktiserende læger, der nedsætter sig. Sådan lyder planen fra sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Ninna Thomsen (SF), der på den måde vil tiltrække praktiserende læger til belastede bydele. »Udfordringen med at skaffe læger til de […]