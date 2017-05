Succes med at få de unge  læger ind i reumatologien

Gigthospitalet i Gråsten har siden 2016 haft succes med at ansætte reservelæger i kombinationsstillinger med lige dele klinisk arbejde og forskning. Ambitionen er at få flere læger til at specialisere sig i reumatologi.

Uden for de større universitetsbyer har det længe været vanskeligt at rekruttere læger til at specialisere sig i reumatologi, men på Gigthospitalet i Gråsten har et nyt rekrutteringstiltag imidlertid fået flere reservelæger til at rette opmærksomheden mod Sønderjylland.

Siden 2016 har hospitalet som det eneste sted i landet udbudt halvårlige ansættelser med lige dele forskning og klinisk arbejde, ‘forskerspirestillinger’. Stillingerne har ifølge professor og leder af forskningsenheden, Kim Hørslev-Petersen, været en succes, og interessen har været så omfattende, at hospitalet har været nødt til at afvise flere ansøgere.

»Centralisering af og krav om målrettet uddannelse samt en beslutning om at fjerne reumatologi fra uddannelsen i almen medicin gjorde, at vi for år tilbage havde svært ved at besætte reumatologiske forvagtsstillinger. Derfor tog forskningsenheden sammen med ledelsen initiativ til at oprette forskerspire-stillinger for at inspirere unge læger til at få interesse for specialet — og efterfølgende forhåbentlig søge en hoveduddannelse inden for reumatologien,« siger han og fortsætter:

»I speciallægeuddannelsen ligger et krav om at forstå forskningsprincipper. Vi ser det som et oplagt rekrutteringsværktøj at give de unge læger mulighed for at snuse til forskning, samtidig med at de laver klinisk arbejde.«

Som forskerspire bliver reservelægen tilknyttet en af forskningsenhedens tre lektorer, som i det halve år, ansættelsen forløber, yder sparring og supervision.

Forskerspiren har ansvar for at afvikle et afgrænset forskningsprojekt, der er defineret af forskningsenheden, samt varetage tre måneders klinisk arbejde.

I mesterlære hos ekspertisen

For nuværende er to læger blevet ansat i forskerspirestillinger. Den første har afsluttet forløbet og er efterfølgende blevet tildelt en hoveduddannelsesstilling (HU) i reumatologi, mens læge Georg Kröbers ansættelse løber til september i år.

Forud for sin ansættelse havde Georg Kröber overvejet at søge en introduktionsstilling i intern medicin, men muligheden for at få forskningserfaring fik ham til at ændre kurs.

Han er tilknyttet et forskningsprojekt under lektor Ulrich Weber, hvis primære formål er at gøre ham i stand til at tolke MR-scanninger af spondylartropatier.

»Det er berigende at have et ben i begge ‘lejre’. Den litteratur, jeg har læst i forbindelse med min forskning, har jeg brugt i klinikken, når jeg har set patienter med spondylartropati. Og så er tolkning af MR-billeder et nøgleelement i diagnostik og udredning af stort set alle gigtpatienter,« siger Georg Kröber og tilføjer, at det at være i ‘mesterlære’ har givet ham adgang til personer og ekspertise, han ellers ikke ville have haft adgang til.

Georg Kröbers forløb er struktureret sådan, at han de første tre måneder har været i klinik samt modtaget forskningsrelateret undervisning, mens den sidste halvdel er dedikeret til forskning.

»Jeg har ikke forsket i min studietid, så stillingen er en unik mulighed for at få forskning ind under neglene. Det tror jeg havde været svært, hvis jeg først var blevet ansat i en klinisk stilling,« siger han.

Georg Kröber har længe haft tanker om at gøre karriere som speciallæge i reumatologi, og ansættelsen som forskerspire har bestemt ikke slukket for den drøm, siger han.

En fordel for karrieren

Ved tildelingen af en HU-stilling lægger ansættelseskomitéen vægt på, at den ansøgende læge har været forskningsaktiv. I dag er det langtfra alle ansøgere til de reumatologiske HU-stillinger, der har forskningserfaring, siger Kim Hørslev-Petersen og understreger, at det giver forskerspirerne en åbenlys fordel.

»Når Georg Kröber afslutter sit forløb, kan han håndtere data, lave statistiske vurderinger og skrive videnskabelige artikler. Og endelig kan han — som en af de eneste i Danmark — tolke MR-scanninger af spondylartropatier. De kompetencer kan ikke købes for penge! De stiller ham foran i køen til en HU-stilling og kan også åbne døren til en ph.d.,« siger han.

Den anden vej rundt oplever Kim Hørslev-Petersen også, at forskerspirestillingerne har fordele.

»Forskerspirerne er gået på med krum hals og er hurtigt blevet en integreret del af forskningsenheden. De spørger ivrigt ind til alt det, vi som forskere ellers tager for givet. Det er lærerigt at blive tvunget til at redegøre for, hvorfor vi gør, som vi gør,« siger han og tilføjer, at forskerspirerne foruden at forske og være i klinikken også deltager i tværgående møder og i dialogen med patienter om behovet for fremtidige forskningsprojekter.

Når Georg Kröber til efteråret afslutter sit forløb i Gråsten, forventer Kim Hørslev-Petersen, at hospitalet slår en ny forskerspirestilling op.

»Vi lægger vægt på, at dem, vi ansætter, har interesse for reumatologi og kan stimuleres til at arbejde videre inden for området. Det er ikke et krav, at de har forsket, men de skal have lysten til det,« siger Kim Hørslev-Petersen. »De læger, vi har ansat hidtil, har været forbi Gråsten under deres uddannelse. Optimalt vil vi gerne rekruttere læger, der ikke tidligere har haft foden indenfor hos os,« siger han.