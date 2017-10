Styrelsesdirektør bakker op om kontroversiel udtalelse i Svendborg-sagen

Sektionschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Karsten Bech har kritiseret to læger i den såkaldte Svendborg-sag til trods for, at den ene er frikendt. Det vakte vrede i Lægeforeningen, men nu bakker direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed op om sektionschefen.