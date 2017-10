Styrelsen for Patientsikkerhed: Et stærkere tilsyn bremser ikke læger i at indberette fejl

Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted afviser, at styrelsens større antal politianmeldelser og retsforfølgelser af læger skulle få sundhedspersoner til at undlade at indberette fejl.