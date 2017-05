Efter et længere forløb ventes Ankestyrelsen i morgen, onsdag, at offentliggøre sin afgørelse i sagen om de såkaldte flash glukosemålere til type 1-diabetes-patienter. Ankestyrelsen ventes i afgørelsen at tage stilling til, hvorvidt glukosemåleren ved navn Freestyle Libre er et hjælpemiddel, der skal betales af kommunerne, eller et behandlingsredskab, der skal betales af regionerne.

Uenigheden herom har betydet, at nogle patienter har ventet længe på at få bevilget måleren, fordi hverken patienternes hjemkommune eller -region mente, at de skulle betale.

Måleren registrerer blodsukkerværdier hvert minut, og derfor får borgerne en kontinuerlig kurve over udviklingen – om natten og mellem de sædvanlige målinger – og det er muligt for andre at aflæse blodsukkerværdier – f.eks. en bekymret partner, der kan måle på en ægtefælle med diabetes om natten eller forældre, der kan måle på deres børn, mens de leger.

Kommunal Sundhed har tidligere beskrevet, hvordan fordelene ved den nye måler har skabt en enorm efterspørgsel blandt borgere med diabetes. Alligevel er der altså mange patienter, der ikke får stillet den måler til rådighed, som de ønsker sig.

Store forskelle mellem regioner

Samtidig er der i Folketinget for tiden debat om en anden teknologi til glukosemåling – nemlig de såkaldt kontinuerlige glukosesensorer, der er en lidt ældre teknologi end flash glukosemålere. Også de kontinuerlige glukosemålere efterspurgte blandt mange personer med diabetes. Og også for disse gælder det, at en del patienter oplever problemer med at få stillet apparatet til rådighed.

Af et svar, daværende sundhedsminister Sophie Løhde har givet til Folketinget, fremgår det eksempelvis, at langt flere tilbydes kontinuerlige glukosemålere i Region Hovedstaden end i Region Sjælland.

Forskellene i praksis i forskellige dele af landet og diabetes-patienternes problemer med at få kontinuerlige glukosesensorer fik for nyligt SF til at fremsætte et beslutningsforslag om at give patienterne en egentlig behandlingsret til glukosesensorer.

Borgere med type 1-diabetes skal således have ret til en kontinuerlig glukosemåler og en insulinpumpe, så snart det er bevilget af en speciallæge, mener SF.

Forslaget fik dog kun meget beskeden opbakning, da det tidligere på måneden var til debat i Folketingssalen.

»Jeg tænker, at tanken bag forslaget er at sikre, at borgere med type 1-diabetes får adgang til den bedst mulige behandling, og det er jeg sådan set ikke uenig med SF i,« sagde sundhedsminister Ellen trane Nørby (V), der dog ikke kunne støtte forslaget.

»Det er bare ikke altid sådan, at alle gode ønsker skal opfyldes ved at vi opfinder en ny regel, eller ved at vi fremsætter et beslutningsforslag eller et lovforslag her i salen. Vi skal være forsigtige med regler, som risikerer at tilsidesætte faglige vurderinger af, hvad der er den bedste løsning i de konkrete tilfælde,« fortsatte ministeren.

I lighed med en række af de øvrige ordførere, henstillede hun dog til, at man afventer den beslægtede afgørelse fra Ankestyrelsen om flash glukosemålere, der altså ventes onsdag, før man iværksætter eventuelt nye tiltag om glukosemålere og -sensorer

Kun Alternativet og Dansk Folkeparti bakkede fuldt og helt op om SF’s forslag om en behandlingsgaranti for kontinuerlige glukosesensorer.

»Jeg kan sige, at vi gerne vil arbejde, presse på og gøre, hvad vi kan, for, at det her sker – for det her er noget, vi har ønsket i meget lang tid,« sagde Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, der altså i dette spørgsmål ligger på linje med Alternativet.

»Det kan ikke være rigtigt, at hjælpen til patienter med type 1-diabetes i forhold til at få en insulinpumpe og en glukosesensor kan være så forskellig,« sagde René Gade, der repræsenterede Alternativet i sundhedsordfører Pernille Schnoors fravær.

Alternativet, Dansk Folkeparti og SF har langtfra flertal i Folketinget. Dermed er der ikke udsigt til en behandlingsgaranti for kontinuerlige glukosesensorer lige foreløbigt.

Kommer Ankestyrelsen med en klar afgørelse om flash glukosemålere onsdag, kan patienter med diabetes dog alligevel få noget at glæde sig over.