Styrelse indfører skærpet indberetningspligt for smertemiddel

Advarsler fra smertelæger får Lægemiddelstyrelsen til at efterspørge yderligere data om risiko for afhængighed ved brug af Tramadol.

Efter en række smertelæger i medierne er stået frem med en bekymring om, at smertemidlet tramadol er langt mere afhængighedsskabende end det fremgår af produktinformationerne, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at tramadol skal være omfattet af skærpet indberetningspligt fra på mandag 11. september 2017 og et år frem. Det fremgår af Lægemiddelstyrelsens nyhedsbrev.

Styrelsen ønsker med den skærpede indberetningspligt at få flere konkrete data om den afhængighedsproblematik, som smertelægerne har påpeget. Ifølge Lægemiddelstyrelser er der ikke for nuværende data, der begrunder mistanke om særlig farlighed eller afhængighedsskabende virkning af tramadol.

Lægemiddelsstyrelsen har foretaget en gennemgang af den videnskabelige litteratur om tramadol og afhængighed, og styrelsens overordnede konklusion er, at der findes meget lidt evidens for, at tramadol skaber afhængighed hos patienter.

Dog viser gennemgangen, »at tramadol ved længere tids brug og ved brug til patienter med allerede eksisterende misbrugsproblemer er afhængighedsskabende eller fastholder patienter i en allerede eksisterende opioidafhængighed,« skriver styrelsens i nyhedsbrevet.

Doris Irene Stenver, overlæge i Lægemiddelstyrelsen, ser frem til, at Lægemiddelstyrelsen modtager indberetninger fra lægerne, så der kan dannes et endnu bedre grundlag.

»Det er lægerne, der er ude blandt patienterne og kan observere, hvad der sker af uventede ting, når patienter får medicin. Det har Lægemiddelstyrelsen ikke mulighed for at følge med i på tæt hold. Det er vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem de læger, der ordinerer medicinen, observerer hvad der sker og orienterer de myndigheder, der kan gøre noget ved det, hvis der rent faktisk er et problem,« siger hun til Danmarks Radio.

ifølge Danmarks Radio er opslagsværket Medicin.dk efter smertelægernes udmelding begyndt at advare om risiko for afhængighed ved behandling med Tramadol.