Styrelse giver Milena Penkowa forbud mod at arbejde

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Milena Penkowa et egentlig arbejdsforbud, da den vurderer, at hun er til fare for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et egentligt arbejdsforbud til hjerneforsker Milena Penkowa, fremgår det af autorisationsregisteret på styrelsens hjemmeside.

»Vi kan give en sundhedsperson forbud mod helt eller delvist at udøve sin faglige virksomhed, mens vi oplyser en sag om autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning. Forbuddet kan meddeles, hvis vi vurderer, at det af hensyn til patientsikkerheden er nødvendigt, at sundhedspersonen straks ophører med faglig virksomhed og hvis der er begrundet mistanke om fare for patientsikkerheden. Forbuddet gives for en nærmere angiven kortere periode, som dog kan forlænges,« står der på hjemmesiden.

Milena Penkowa har på sin Facebook-side tirsdag skrevet, at hun mandag fik et to måneders forbud mod at ‘virke som læge’.

Sagen mod Penkowa begyndte at rulle i februar, da Styrelsen for Patientsikkerhed blev gjort opmærksom på, at forskeren fra sit hjem har taget betaling for at behandle og vejlede piger, der mener at have oplevet bivirkninger efter HPV-vaccinen. Til trods for, at hun ikke har ret til at virke selvstændigt som læge.

Selv er hun uenig i anklagerne, skriver hun på sin Facebook-side.

»Jeg mener jo ikke selv, at jeg i min virksomhed arbejder som læge eller driver en lægepraksis. Jeg formidler viden uden at indblande mig i lægelig diagnostik og/eller jeres forløb hos egen læge eller hospitalerne,« skriver hun.

Hun pointerer desuden, at hun i februar har påført sine tekster en sætning, der påpeger, »at indholdet ikke erstatter besøg hos egen læge og at der ikke er tale om diagnostik eller lægebehandling.«