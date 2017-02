Styrelsen for Patientsikkerhed vil fratage Svend Lings, medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp, autorisationen.

Styrelse vil fratage læges autorisation for at hjælpe til aktiv dødshjælp

Svend Lings, der efter eget udsagn har ydet aktiv dødshjælp til mindst 10 danskere, selvom det er ulovligt, skal nu have frataget sin lægeautorisation, hvis det står til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver TV 2.

Den pensionerede læge er en del af et netværket ‘Læger for Aktiv Dødshjælp’, der hjælper dødeligt syge patienter med at tage deres eget liv. Og ifølge Lings er det ikke nogen overraskelse, at den praksis nu får konsekvenser.

»Det er på en måde, hvad jeg kunne forvente. Jeg havde dog håbet på, at de kun ville fratage mig ordinationsretten. Men nu vil de fratage mig retten til at kalde mig læge, altså min autorisation. Det beklikker min faglighed. De mener jo, at jeg er til fare for patienterne. Det synes jeg ikke er sjovt,« siger han til TV 2 og tilføjer:

»I praksis kommer det ikke til at betyde noget, da jeg er gået på pension, men det er sårende, det er det.«

Først politianmeldelse

Meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed kommer efter, at Svend Lings fortalte om, hvordan han ser det som en moralsk forpligtelse at hjælpe syge med at dø i et interview med radio24syv. I kølvandet på interviewet anmeldte Styrelsen for Patientsikkerhed først lægen til Fyns Politi.

Svend Lings er medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp sammen med otte andre læger, der sammen kæmper for at få lovliggjort assisteret selvmord.

For­melt bortfalder den 75-årige pen­sio­ne­rede læges auto­ri­sa­tion først den 2. marts 2017, når han har haft mulighed for at udtale sig om sagen, og ind­til videre er den derfor mid­ler­ti­dig.