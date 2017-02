Forskning viser, at mindfulness kan reducere risikoen for tilbagefald af depression på niveau med antidepressiv medicin. Kommende studier skal undersøge terapiformens forebyggende potentiale.

Et nyt ph.d-projekt fra Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet skal undersøge, hvorfor terapiformen Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) virker forebyggende på tilbagefald af depression. Flere videnskabelige studier har tidligere dokumenteret, at patienter kan halvere deres risiko for tilbagefald, hvis de gennemgår et forløb med MBKT, og dermed virker MBKT på niveau med behandling med antidepressiv medicin […]