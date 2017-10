Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

39 ud af 68 nye kræftmidler er mellem 2009 og 2013 blevet godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA, selv om der ikke foreligger nogen overbevisende dokumentation for, at produkterne er i stand til at øge overlevelsen eller forbedre livskvaliteten. Sådan konkluderer britiske forskere fra King’s College London og London School of Economics and Political Science […]