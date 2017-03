Stressede læger på filmfestival

CPH:DOX er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. Festivalen har eksisteret siden 2003, og viser hvert år over 200 dokumentarfilm fra hele verden. Og ikke kun københavnerne kan se filmene, for i år får flere end 35 kommuner besøg af festivalen, og der bliver mere end 100 visninger landet over.

Dokumentarfilmene om læger og sundhed bliver dog primært vist i København.

Burning Out

Belgiske Jérôme le Maire tilbragte med ’Burning Out’ to år med et kamera i hånden på det prestigefyldte hospital Saint-Louis i hjertet af Paris, hvor der hver dag foretages 60-80 livsvigtige operationer. Og hvor både læger og personale er ved at brænde ud i en hidsig alle-mod-alle-atmosfære af nedskæringer, underbemanding og stress. Alle betror sig til Jérôme, der mestrer dyden at observere og lytte.

Sammen med Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), inviterer CPH:DOX til en helt særlig visning af filmen ‘Burning Out’ på Rigshospitalet torsdag den 23. marts kl. 18.00.

Efter visningen vil en paneldebat bestående af blandt andet Christian Juhl (Enhedslisten), Morten Hedegaard (tidligere chef på fødselsgangen ved Rigshospitalet), Bent Christensen (tidligere direktør på Lunds Universitetshospital), Vibeke Westh (kredsformand for Dansk sygeplejeråd) samt Camilla Rathcke (Formand for Yngre læger), diskutere stress på hospitaler, samt forankre filmens problematikker i en dansk sammenhæng.

16. marts, kl. 17, Gloria Biograf

23. marts, kl. 18, Rigshospitalet

30. marts, kl. 19, Køge Kirke

Unseen Enemy

I det 21. århundrede er vi alle forbundne – også gennem sygdom.

Befolkningstilvækst, urbanisering, klimaforandringer og den globale rejselyst er alt sammen med til at øge risikoen for, at kendte sygdomme spreder sig og muterer på ny – og at endnu ukendte sygdomme kommer til. Og faktisk er influenza den sygdom, der er allermest frygtet af eksperter.

Men sundhedsforskning er menneskehedens eget immunforsvar, og over hele verden arbejder eksperter på at være et skridt foran den usynlige trussel, der kan komme fra både bakterier, laboratoriefejl eller – i værste fald – systematisk bioterror. Og er der noget ebola-epidemien i 2014 viste os, så var det, at vi ikke er forberedt.

Tag med til frontlinjen af den globale kamp mod epidemier, når ‘Unseen Enemy’ undersøger den lille bakteries enorme magt og præsenterer publikum for de mennesker, der forsøger at gøre en forskel og holde hele nationer raske.

Søn. 19. marts, kl. 19, Cinemateket

Ons. 22, marts, kl. 19, Nordisk Film Palads

The Rebel Surgeon

Mød den rebelske, danske kirurg, der droppede ud af bureaukratiet og tog til Etiopien for at redde liv med alle forhåndenværende midler.

Erik Erichsen blev så træt af bureaukrati, at han flyttede til Etiopien for at arbejde som kirurg. Her redder han liv fra et lille felthospital med absolut begrænsede ressourcer – og hvad han så lige har ved hånden.

I Etiopien er bureaukratiet skiftet ud med blødninger og betændelser, og med kun tre læger til rådighed for hver 100.000 indbyggere, er der rigeligt at se til for Doktor Erichsen og hans kone, Sennait.

Der er hverken råd eller adgang til ordentligt udstyr, og så må man jo klare sig med en billig boremaskine, plasticstrips, cykeleger og fiskesnører. Glæd dig til at møde den rebelske kirurg, der ikke lader sig stoppe af noget så banalt som manglende medicin og operationsudstyr.

Dagens Medicin besøgte kirurgen i 2012.

Ons. 22/. marts, kl. 17:30, Empire Bio

Cause of Death: Unknown

Da hendes ældre søster pludseligt dør af hjertestop som følge af antipsykotisk medicin, kaster Anniken Hoel sig ud i et dybdeborende detektivarbejde, der bringer hende helt ind i det mørke hjerte af dele af en farmaceutisk medicinalindustri, hvor manipulation af forskere, videnskabsmænd og politikere er hverdag.

Hoel rejser verden rundt for at indhente vidnesbyrd fra eksperter, patienter og (efter mange forsøg) repræsentanter for medicinalindustrien, imens hun fremlægger sin komplekse research med et imponerende, køligt overblik.

Men bag hendes systematiske stædighed ulmer vreden over søsterens og tusinder andres tragiske skæbne. En følelse, man ender hurtigt med at dele med hende i en chokerende, men samtidig dybt gribende og fænomenalt medrivende, journalistisk film.

Man. 20. marts, kl. 19, Grand Teatret

Tir. 21. marts, kl. 12, Cinemateket

Fre. 24. marts kl. 20, Empire Bio

Søn. 26. marts, kl. 19, Nordisk Film Palads

The Third Option

Ny teknologi rejser nye etiske dilemmaer. Og et af de store bliver sat på spidsen i den formbevidste, østrigske film ’The Third Option’ – som oven i købet tillader sig at gøre det med en kant af knastør (selv)ironi.

Hvad gør man, hvis ens fosterscanning viser, at ens barn ikke lever op til det moderne samfunds forventninger om normalitet? Et smertefuldt spørgsmål, som flere og flere er nødt til at tage stilling til. Men som også peger tilbage mod normerne selv.

En kvinde og en mand indvier os nøgternt i deres egne erfaringer.

Tir. 21. marts, kl. 16.45, Cinemateket

Tor. 23. marts, kl. 20, Empire Bio

Søn. 26. marts, kl. 15, Nordisk Film Palads

Vape Wave

Jan Kounen er manden bag så forskellige film som kultklassikeren ’Dobermann’ og den rosenrøde romance ’Coco Chanel & Igor Stravinsky’ – men denne gang har han lavet en dokumentarfilm, og den er dedikeret til det lavkulturelle livstilssymbol over dem alle: e-cigaretten!

’Vape Wave’ er den første film om den elektroniske tobak, der har erstattet den sure cigar med et kemisk alternativ. I en balstyrisk montage af animation, kuriøse arkivklip og reelle undersøgelser af e-cigaretternes konsekvenser, fejer Kounen røgsløret bort og ser på de seriøse effekter af ’vaping’.

Søn. 19. marts, kl. 17:45, Empire Bio

Tir. 21. marts, kl. 14:15, Nordisk Film Palads

Lør. 25/03, kl. 16:30, Nordisk Film Palads