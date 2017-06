Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fra 13. juni skulle borgere kunne se svar på prøver og scanninger på deres online journal på Sundhed.dk så snart, de er klar. Men denne direkte straks-adgang uden lægens indblanding blev i sidste time blevet udskudt. »Beslutningen om at fjerne forsinkelsen blev truffet for længe siden, men vi har valgt at udskyde implementeringen til senere på […]