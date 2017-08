Stort studie viser gavn af lavdosis antikoagulationsbehandling

Det længe ventede COMPASS-studie er søndag blevet præsenteret på ESC og viser positiv effekt af lav dosis antikoagulationsbehandling af patienter med åreforkalkning. Dansk professor tror, at et paradigmeskifte kan være på vej.

BARCELONA (Dagens Medicin) – Kombineret behandling med rivaroxaban og aspirin forbedrer overlevelsen og mindsker risikoen for slagtilfælde og hjerteanfald for kroniske patienter med åreforkalkning i kranspulsårerne eller i perifere pulsårer. Det er hovedresultatet fra det store COMPASS-studie, der i dag søndag er blevet præsenteret på ESC-kongressen. Og det positive fund kan føre til et paradigmeskifte, […]