Stort studie kan redefinere behandlingen af kardiovaskulær sygdom

Resultaterne af to store fase tre-studier er noget af det, Erik Lerkevang Grove, ser mest frem til under årets ESC-kongres.

»Årets allerbedste dage for enhver kardiolog.« Sådan lyder den begejstrede beskrivelse af ESC-kongressen, når man spørger Erik Lerkevang Grove, lektor, forsker og læge ved Aarhus Universitetshospital.

Han ser både frem til det sociale og faglige indhold på årets kongres i Barcelona.

»Det faglige program er imponerende i omfang og kvalitet, og dertil kommer nogle unikke muligheder for at mødes med nuværende og fremtidige samarbejdspartnere både inden for det klinisk faglige, det organisatoriske og forskningen,« siger han og peger særligt på to ting, han ser frem til.

Den ene er de nye guidelines, der som altid bliver præsenteret på ESC, mens den anden er resultaterne af de store fase tre-undersøgelser, der bliver offentliggjort på årets kongres, herunder COMPASS-studiet og CANTOS-studiet.

»COMPASS er et randomiseret studie af patienter med åreforkalkning. En gruppe behandlede man med ganske almindelig hjertemagnyl, en anden gruppe blev behandlet med hjertemagnyl og lavdosis NOAK – Xarelto – og en tredje gruppe blev kun givet Xarelto. Det er et kæmpestort studie, der blev stoppet før tid på grund af positiv effekt, men de egentlige resultater ser vi først på kongressen,« siger han og uddyber:

Hjertemagnyl har – lige så længe som jeg har været læge – været hjørnestenen i behandlingen af kardiovaskulær sygdom. Det bliver rigtig spændende at se, om den nu skal udskiftes med Xarelto.«

Både Erik Lerkevang Groves ph.d.-afhandling og mere end 50 af hans forskningsartikler har handlet om magnyl, så derfor ser han meget frem til offentliggørelsen af netop COMPASS-studiet. Derudover glæder han sig til præsentationen af CANTOS-studiet, som er det første store studie, hvor man afdækker, om antiinflammatorisk behandling til kardiovaskulære sygdomme er gavnlig.

»Vi ved, at åreforkalkningsprocessen både involverer kolesterol og inflammation, men har hidtil ikke haft solid evidens for, om antiinflammatorisk behandling kannedsætte risikoen for kardiovaskulære events«.

»Som altid præsenteres på kongressen nye guidelines, hvor jeg især glæder mig til de nye STEMI-guidelines og til guidelines for 2-stof pladehæmmerbehandling, Dual AntiPlatelet Therapy, som jeg har været national reviewer på,« siger han og fortsætter:

»Udover det almindelige faglige program er jeg chairman på en session. Kalenderen er også tætpakket med møder, bl.a. i relation til samarbejdsprojekter inden for hjerte-CT og i regi af ESCs trombosearbejdsgruppe, hvor jeg sidder i bestyrelsen,« siger han.