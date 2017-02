Bayer har afbrudt fase 3-studie af NOAK-midlet Xarelto (rivaroxaban) ét år før tid, da studiet havde nået sit primære endemål.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

COMPASS-studiet har undersøgt effekt og sikkerhed ved behandling med Xarelto hos patienter med koronar eller perifer arteriesygdom sammenlignet med effekten og sikkerheden ved en standardbehandling med aspirin.

COMPASS-studiet 575 danske patienter og 10 danske centre har bidraget til COMPASS-studiet, der er det hidtil største studie af Xarelto. I alt var 27.402 patienter fra mere end 600 lokationer i 30 forskellige lande blevet optaget i studiet, da det blev afbrudt før tid. COMPASS-studiet er en del af det større kliniske forskningsprogram kaldet EXPLORER.

De specifikke detaljer om studiets resultater er endnu ikke tilgængelige, men i en artikel på onlinemediet tctmd.com udtaler læge på det canadiske Population Health Research Institute i Hamilton i Canada, Stuart Connolly, som er én af COMPASS-studiets primære investigatorer, at et fase 3-studie ikke stoppes før tid, hvis ikke der er en overbevisende grund til at gøre det. Gevinsterne ved en behandling med Xarelto frem for aspirin overstiger uden tvivl nogle af de eventuelle bivirkninger ved behandlingen, konkluderer han.

COMPASS-studiet har undersøgt effekt og sikkerhed i forhold til forebyggelse af store, alvorlige hjertetilfælde, bl.a. kardiovaskulær død, myokardieinfarkt og slagtilfælde blandt patienter med koronar eller perifer arteriesygdom. Patienterne blev randomiseret til en behandling med enten 2,5 mg Xarelto to gange dagligt plus 100 mg aspirin en gang dagligt, 5 mg Xarelto alene to gange dagligt eller 100 mg aspirin alene en gang dagligt.

Data ventes med spænding

Herhjemme venter forskningslektor Axel Brandes, der er formand for arbejdsgruppen for arytmi, pacemaker og ICD under Dansk Cardiologisk Selskab i spænding på at få fremlagt studiets resultater, men indtil da er han forbeholden med at konkludere noget.

»Indtil videre er resultaterne omgærdet af hemmelighed. Vi ved f.eks. ikke, om det er armen med Xarelto alene eller armen med Xarelto og aspirin, der har vist positive resultater. Og så kender vi ikke Xareltos sikkerhedsprofil i de pågældende doser i forhold til aspirin. I højere doser har Xarelto været behæftet med øget risiko for gastrointestinale blødninger, og det er afgørende at få afklaret, hvad der gør sig gældende i de lavere doser sammenlignet med aspirin,« siger Axel Brandes og tilføjer:

»Viser det sig, at bivirkningsprofilen for Xarelto i de lavere doser er bedre, så er det bestemt positivt for patienterne. En standardbehandling med aspirin kan også medføre gastrointestinale blødninger, hvilket kan være risikabelt for patientgruppen, der ofte er ældre.«

Axel Brandes påpeger, at en indikationsudvidelse af Xarelto sandsynligvis vil betyde større udgifter til behandling af patientgruppen:

»Hvis firmaet prissætter de lavere doser på samme måde, som det har prissat de højere doser til behandling af f.eks. atrieflimren, så bliver behandlingen af koronar og perifer arteriesygdom meget dyrere, end den er i dag. Det kræver selvfølgelig nogle sundhedsøkonomiske beregninger at se, om et behandlingsskifte kan betale sig.«

I Danmark er Xarelto godkendt til behandling af atrieflimren, dyb venetrombose, forebyggelse af dyb venetrombose og lungeemboli.