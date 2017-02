Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie fra hjertemedicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital viser, at knap en tredjedel af patienter med hjerteflimmer er underbehandlede. Ifølge retningslinjerne på området bør patienter med hjerteflimmer sættes i livslang behandling med blodfortyndende medicin, der forebygger blodpropper i hjernen. »Vores forskning tyder på, at patienter med hjerteflimmer er underbehandlet. Kun 70 pct. […]