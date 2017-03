Stor interesse for ny DSAM-interessegruppe

Ny interessegruppe skal sætte fokus på svage patienter. Allerede kort efter opstart har der været stor interesse for at deltage i gruppens arbejde ifølge formand.

Kun en time efter det blev annonceret, at Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har nedsat en ny interessegruppe med fokus på svage patienter, havde syv praksislæger vist interesse for at være med. Og det er positivt, at mange kan finde overskuddet til at deltage i interessegruppen, mener praktiserende læge og medlem af DSAM’s bestyrelse […]