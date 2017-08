Medicin til sjælden sygdom hæmmer inflammationer og sænker risikoen for hjertekarsygdomme og lungekræft i patienter, der tidligere har haft et hjertetilfælde.

Interleukin-1beta-hæmmeren canakinumab sænker risikoen for hjertekarsygdomme og lungekræft ved at reducere inflammationer i patienter, der tidligere har haft et hjertetilfælde, viser et nyt amerikansk studie. Studiet blev i dag præsenteret på en kongres for European Society of Cardiology, som i disse dage bliver afholdt i Barcelona. Det nye studie er også blevet udgivet i New England Journal of Medicine.

»Disse fund repræsenterer slutspillet i mere end to årtiers forskning, som startede på baggrund af opdagelsen, at mere end halvdelen af alle hjertestop sker i patienter, der ikke har forhøjet kolesteroltal. For første gang har vi været i stand til definitivt at vise, at en sænkning af inflammationer, uafhængigt af kolesteroltal, reducerer risikoen for hjertekarsygdomme. Det har vidtrækkende implikationer. Ved at målrette medicin mod inflammationer er det muligt at forbedre udfaldet af behandlinger for en gruppe højrisikopatienter,« fortæller Paul Ridker, der er læge og leder Center for Cardiovascular Disease Prevention ved Brightham and Women’s Hospital, Boston, i en pressemeddelelse.

IL-1beta-hæmmer sænker risiko for hjertetilfælde

Det nye forskningsresultat udspringer fra CANTOS-studiet, der er stablet på benene for at undersøge, om en reduktion af inflammationer i patienter med tidligere hjertetilfælde kan reducere risikoen for yderligere hjertetilfælde. I forsøget har forskerne undersøgt stoffet canakinumab, der et antistof, som neutraliserer interleukin-1beta-signallering i kroppen og dermed også hæmmer inflammationer. Canakinumab blev førhen brugt til at behandle sjældne sygdomme, der er associeret med en overproduktion af interleukin-1beta.

10.061 patienter, som tidligere havde haft en hjertetilfælde og også havde forhøjede niveauer af højsensitive C-reaktive proteiner (en biomarkør for inflammationer), blev inkluderet i det nye studie. Alle patienter modtog standardbehandlingen med kolesterolsænkende statiner og blev vilkårligt udvalgt til at få 50, 150 eller 300 milligram canakinumab eller et placebo hver tredje måned i forsøgsperioden, som varede fire år. Forsøget stoppede for den enkelte patient, når denne oplevede et ikke-fatalt hjertestop, et ikke-fatalt slagtilfælde eller døde på grund af en hjertekarsygdom.

Resultatet af undersøgelsen viser, at canakinumab i doser af 150 og 300 milligram reducerer risikoen for hjertestop, slagtilfælde og dødsfald på grund af hjertekarsygdomme med henholdsvis 15 og 14 pct. Indledende undersøgelser viser også, at canakinumab reducerer risikoen for dødsfald på grund af kræft, specielt dødsfald på grund af lungekræft, og tilfælde af lungekræft. Også her var effekten dosisafhængig.

»Vi finder, at stoffet reducerer inflammationer, men ikke kolesteroltal, i høj-risikopatienter og sænker risikoen for dødsfald på grund af hjertekarsygdomme. I min levetid har jeg set mange æraer i præventiv kardiologi. Først anerkendte vi effekten af diæt, motion og rygning. Så så vi potentialet i kolesterolsænkende medicin, eksempelvis statiner. Nu er vi ved at åbne døren til en ny tidsalder. Det er meget spændende. Som inflammationsbiolog og kardiolog er min primære interesse i hjertesygdomme, men CANTOS gjorde det muligt også at undersøge koblingen mellem cancer og inflammationer. Disse fund skal dog gentages i andre studier,« siger Paul Ridker.