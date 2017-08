Overlevelse og helbredet på længere sigt er bedre blandt de patienter, der får udført traditionel åben hjertekirurgi med brug af hjerte-lungemaskine, i forhold til de patienter, der gennemgår en hjerteoperation på det bankende hjerte. Det viser resultaterne af et større amerikansk studie, som er offentliggjort i New England Journal of Medicine.

Bypasskirurgi på hjertets kranspulsårer er den mest almindelige form for åben hjertekirurgi i USA. Traditionelt har operationen været udført med brug af en hjerte-lungemaskine, som gør det muligt for thoraxkirurgerne at stoppe hjertet under operationen.

I slutningen af 1990’erne blev der rejst en faglig bekymring for, om brug af hjerte-lungemaskine øgede patienternes risiko for bl.a. blodpropper i hjernen og efterfølgende kognitive problemer. Derfor tog kirurgerne en alternativ metode i brug, hvor kirurgien blev udført på det bankende hjerte, og dermed uden assistance af eksternt apparatur til at sikre patientens hjerte-lungekredsløb under operationen.

Tidligere forskning har ikke kunnet drage klare konklusioner om, hvilken metode som på længere sigt er bedre for patienterne. En amerikansk forskergruppe gennemførte i perioden 2002-2007 en undersøgelse, hvor ca. 2.000 personer, der havde brug for bypassoperation, blev randomiseret til operation med enten brug af hjerte-lungemaskine, eller operation på det bankende hjerte. Efter operationen blev patienterne fulgt i fem år.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at de patienter, der havde fået operation med brug af hjerte-lungemaskine, havde en signifikant lavere dødelighed, 11,9 pct. versus 15,2 pct. i gruppen af patienter, der fik operation på det bankende hjerte. Patienter opereret med brug af hjerte-lungemaskine havde desuden mindre behov for ny bypass, en lavere forekomst af ikke-fatale blodpropper, og en lavere dødelighed af alle årsager.

Forfatterne til undersøgelsen mener ikke, at resultaterne udelukker hjertekirurgi på det bankende hjerte, men at metoden bør bruges med omtanke til patienter, der efter en faglig vurdering ikke vil have gavn af brug af hjerte-lungemaskine – f.eks. patienter med forkalkninger i aorta eller svækket organfunktion.

New England Journal of Medicine 2017; 377:623-632: Five-Year Outcomes after On-Pump and Off-Pump Coronary-Artery Bypass