Stig Gerdes har fortsat ansvar for sine patienter

Selvom praktiserende læge Stig Gerdes midlertidigt har fået frataget sin autorisation, har han fortsat ansvar for, at hans patienter er sikret lægedækning.

