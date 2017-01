Stig Gerdes får frataget sin autorisation

Styrelsen for Patientsikkerhed fratog i fredags praktiserende læge Stig Gerdes’ autorisation. Det betyder, at han ikke må behandle patienter de næste to år.

Praktiserende læge i Fredericia, Stig Gerdes, har med øjeblikkelig virkning fået frataget sin autorisation. Det fremgår af en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge afgørelsen har Stig Gerdes behandlet en patient, der har været i behandling på Psykiatrisk Afdeling i Risskov i Region Midtjylland. En epikrise derfra viser, at patienten var diagnosticeret med kronisk tilbagetræknings syndrom og Münschhausens syndrom by proxy.

Af en korrespondance mellem Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed fremgår det, at Stig Gerdes ikke mener, at patienten er psykiatrisk patient, men at hun siden 2006 har lidt af myalgisk encephalomyelitis (kronisk træthedssyndrom, red). Da patienten blev patient hos Stig Gerdes, besluttede han at udtrappe hende af den medicin, hun var blevet ordineret på psykiatrisk afdeling. Det skete, selv om patienten af Vestre Landsret i februar 2016 blev sat under værgemål. Efter Stig Gerdes’ vurdering var kvinden habil og havde selv valgt at blive trappet ud af behandling.

Af afgørelsen fra styrelsen står der bl.a:

»Det er styrelsens vurdering, at du ved at overtage den medikamentelle behandling af patienten, uden at dette skete efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i psykiatri, ikke har overholdt Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser,« står der.

Senere i afgørelsen hedder det:

»Styrelsen har vurderet, at din vurdering af, at patienten var samtykkehabil, er udtryk for grov faglig forsømmelse. Det er således styrelsens vurdering, at den i sagen omhandlede patient varigt manglede evnen til at give informeret samtykke om den ændring i den medicinske behandling, som du iværksatte, og at dette måtte have været klart for dig,« står der.

Det er derfor styrelsens vurdering, at Stig Gerdes udgør en fare for patientsikkerheden, og derfor er hans autorisation midlertidigt blevet frataget.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan fratage en autorisation øjeblikkeligt, men kun midlertidigt i højst to år. Den endelige autorisationsfratagelse sker ved en retssag. Det er også muligt for sundhedspersonen selv at fraskrive sig sin autorisation.

Stig Gerdes er ude at rejse og vil først udtale sig senere.

Styrelsen for Patientsikkerhed overvejede i efteråret at indskrænke den 70-årige praktiserende læges autorisation i forbindelse med hans behandling af syge piger, der mente at have fået bivirkninger efter at være blevet vaccineret mod HPV.