Stephanie Lose vil være formand for Danske Regioner

Til efteråret skal posten som formand for Danske Regioner besættes, efter der er valgt nye regionsråd. Nuværende formand Bent Hansen (S) har meldt ud, at han ikke genopstiller og venstrekvinden Stephanie Lose, formand i Regions Syddanmark går efter at afløse ham. Det skriver dr.dk.

»Hvis jeg får muligheden af vælgerne, og mit parti gerne vil have mig til at gøre det, så er det bestemt en opgave, som jeg er villig til at løse, og som jeg vil glæde mig til løse,« siger Stephanie Lose.

Hun er ikke i tvivl om, at regionerne – også i fremtiden – er det bedste til at drive landets sundhedsvæsen.

»Regionerne er på nuværende tidspunkt det bedste bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal drives. Kommer der andre bud, så er jeg lydhør over for det, men jeg har endnu ikke set analysen, der peger på andre alternativer. Derfor tror jeg, at opgaven ligger hos os,« siger hun.