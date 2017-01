To ansøgninger til jobbet som forskningschef er ikke er nok, synes direktøren for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Allan Flyvbjerg. Han genopslår derfor stillingen med håb om at få et bredere ansøgerfelt.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kun to mulige kandidater har søgt stillingen som forskningschef ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og det synes centrets direktør Allan Flyvbjerg er for snævert et grundlaget til at kunne sige, at man kunne finde den bedste kandidat. Derfor har han – med grønt lys fra centrets bestyrelse – valgt at genopslå stillingen med ansøgningsfrist […]