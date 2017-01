Lægedækningsudvalgets rapport negligerer de store udfordringer Region Sjælland har med at skaffe læger til regionen, siger regionsrådsformand i Region Sjælland Jens Stenbæk. Han savner ‘her-og-nu’-løsninger.

Stenbæk: En billig omgang for staten

Rapporten fra regeringens Lægedækningsudvalg, som blev præsenteret i går, onsdag, løser ikke de store udfordringer med manglende lægedækning, som Region Sjælland aktuelt står overfor. Sådan lyder konklusionen fra regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), der er skuffet over, at det ikke er lykkedes udvalget at komme frem til nogle forslag, der kan løse problemerne […]