Danske Regioner og store dele af sundhedssektoren har længe sukket over regeringens konstante krav om årlige effektiviseringer på to pct., og regionerne går ind til de kommende økonomiforhandlinger med et krav om at leve sit eget økonomiske liv under en blokbevillling og at regeringen skal droppe sine produktivitetskrav og aktivitetspuljer.

Men regeringen vil ikke slække på sine krav om effektiviseringer.

Det slog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fast med syvtommersøm på regionernes generalforsamling torsdag i Aarhus.

Statsministeren understregede, at det konstante pres på regionerne har været en væsentlig faktor for en positiv udvikling af sundhedssektoren.

»De to pct., som vi har forfulgt i snart en generation under skiftende regeringer, har været et glimrende værktøj. Jeg har ikke endnu et bedre bud, men vi diskuterer gerne. Men i øjeblikket er der bare sådan en konkurrence, hvor alle stiller sig op og siger, at der ikke skal være noget produktivitetskrav og hip hip hurra. Det duer ikke, for der er nødt til at være et udviklingspres,« siger Lars Løkke Rasmussen til Dagens Medicin.

Statsministeren har ikke meget til overs for regionernes ønske om et bloktilskud.

»Jeg er gammel nok til at kunne huske den verden. Det var den vi havde, da jeg blev sundhedsminister med fjorten amter, hvor tilliden til vores sundhedsvæsen var presset helt i bund, og hvor ventelisterne var alenlange, hvor patienterne var afhængige af systemet, fordi hvis der var ventelister, så var det patientens problem, det var ikke systemets problem. Det er alt det, som vi har fået vendt. Nogen gange er det som om, at vi er blevet lidt historieløse i politik.«

Lars Løkke Rasmussen udtrykte på talerstolen også sin bekymring over regionernes måde at administrere sine budgetter på.

»Jeg må ærligt sige, at man nogen gange kan få den tanke, at hvor bliver alle pengene af? Jeg bliver bekymret, når der ansættes flere kontormedarbejdere end sundhedspersonale, når der bruges flere penge til bureaukrati end den nære patientkontakt.«

Han understregede, at kravene til sundhedsvæsenet aldrig har handlet om at spare penge.

»Vi har aldrig trukket én krone ud – vi har hele tiden lagt på.«

Lars Løkke Rasmussen brugte derudover sin tale til et farvel til Bent Hansen, som snart går af efter 10 år i spidsen for Danske Regioner.

»Det er lidt vemodigt at tage afsked med Bent. Han er jo indbegrebet af regionerne. Han har vist styrke, engagement og egenrådighed – det bliver svært at leve op til. Vi har skabt resultater sammen – højdepunktet var en forside på Politiken for nylig, hvor vi begge blev rost – samtidig – for den danske kræftbehandling. Det gjorde mig glad.«

»For ti år siden var tilliden hos kræftpatienter trykket helt i bund – patienterne tog til Tyskland for at finde behandling på egen regning. Faktum er, at ventetiderne er i dag er kommet ned og overlevelsen op,« sagde Lars Løkke Rasmussen.