Skuespiller Søs Egelind, politiker Ritt Bjerregaard, DTU-formand Per Falholt, viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt, direktør i Danske Gartnerier Torben Lippert, og Fair Fishing-formand Claus Bindslev har oprettet en ny forening for cannabis til medicinsk brug. Foreningen hedder Cannabis Danmark. Foreningen ønsker , at Danmark bliver det bedste land i verden for kronisk syge […]