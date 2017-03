Specialisterne blev overhalet indenom

Reumatologerne stod i 2015 alene med bekymringen for, om det kunne skade patienterne at blive skiftet over til behandling med nye biosimilære udgaver af leddegigtmidlerne infliximab og etanercept. Stillet over for en enig front af regioner, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin og Lægemiddelstyrelsen måtte de erkende deres nederlag.