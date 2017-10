Sjællands Universitetshospital har brugt for mange penge og skal derfor spare 25 mio. kr. resten af året. Det betyder aflyste operationstider for flere patienter i resten af 2017, skriver TV Øst.

Kravet om besparelser rammer bl.a. urologisk afdeling, der skal 1,5 mio. kr. og derfor ikke kan finde penge til at leje udstyr, der skal bruges i behandling af nyresten. Afdelingen har derfor indtil videre aflyst planlagte operationer af 26 patienter med nyresten, der først næste år kan blive behandlet i Region Sjælland.

Henrik Villadsen, direktør på Sjællands Universitetshospital, forklarer over for TV Øst, at en af årsagerne til sygehusets overskridelse af budgetbalancen er, at en række opgaver, er blevet dyrere at udføre. Han ærgrer sig dog over, at de ikke havde set de økonomiske udfordringer tidligere.

»Det ville være dejligt, hvis vi kunne erkende det tidligere, men nogle gange er vi nødt til at lave økonomiske tilpasninger, som vi er ude i nu,« siger Henrik Villadsen til TV Øst

Han understreger, at det kun er på Urologisk Afdeling, at det har været nødvendigt at aflyse operationer.