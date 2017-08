Spænding på plakaten

I løbet af efteråret skal en række tunge beslutninger træffes, og afgørelserne kan få vidtrækkende konsekvenser for både sundhedsprofessionelle og for syge danskere.

Det kan blive et overmåde spændende efterår i sundhedssektoren. På ikke færre end seks områder skal der træffes afgørelser, som kan få vidtrækkende konsekvenser for både sundhedsprofessionelle og for syge danskere.

Lad os begynde i den politiske ende, hvor regionsvalget 21. november markerer et farvel til den gamle ræv, Bent Hansen, som kaptajn for regionsskuden. Han er den bedste sundhedsminister, Danmark ikke har haft, og han forlader et sygehusvæsen, som med en vis rimelighed kan argumentere for fremgang på udvalgte nøgleområder. Han har dog bestemt udvist sine forsømmelser — nogle af dem endda ret store — og de ulmer nu. Tænk blot på, at det har taget regionerne næsten ti år at indse, at de ikke udelukkende skal varetage sygehusenes interesser, men tage ejerskab for det samlede sundhedsvæsen. Hansen kan dog gå på pension uden at hæfte for sine udeladelser, og netop dét ses jo som en primær kvalitet i politik.

Der er ikke nogen oplagt efterfølger, og uanset om den næste formand leveres af Socialdemokraterne eller Venstre — det er et fedt i regionspolitik — så bliver det interessant at se, om regionerne har opbygget styrke og politisk kapital nok til at overleve i nye, usikre hænder. Mit bud: Det gør de. Alternativet eksisterer ikke, og selvom DF denne sommer spillede ud med et ‘rigtigt’ oplæg til at nedlægge regionerne, så var det i realiteten en kladde til en kladde — og derfor blot en fiks indpakning til det rituelle indspark til finanslovsforhandlingerne for at skaffe sig lunser på andre områder mod at frede regionerne. Gab. Holder I ikke snart op?

Netop det såkaldte nære sundhedsvæsen er tema nummer to i efteråret. Sundhedsministeren — og alle vi andre — blev virkelig ærgerlig over det elendige udvalgsarbejde, som før sommer mundede ud i en ubrugelig rapport på området. Nu skruer sundhedsministeren så bissen på og forlanger handling. I søndags luftede hun i Jyllands-Posten en flig af et kommende ministerielt udspil, som forlanger, at 100.000 kronikere skal løftes ud af sygehusene, som slet ikke har kapacitet til at håndtere dem. Med opgaven skal følge fire mia. kr. af sygehusenes budget, og det er gefundenes fres­sen for de praktiserende læger, som har kvitteret for denne nye, ekstra stærke rolle i det nære sundhedsvæsen med at understrege, at det nødvendiggør 1.500 ekstra læger i praksis.

Apropos de praktiserende læger, så kunne man have håbet, at sommerpausen i de betændte, afbrudte forhandlinger om en ny overenskomst havde gydet olie på vandene. Men nej. Hvor regionerne forlod forhandlingsbordet i juni, skummende af raseri, er det nu PLO-formanden, der skærper retorikken. Den tredje forhandlingsrunde kan meget vel blive den sidste, og situationens alvor får Christian Freitag til stå stejlt på sine hidtidige krav — ellers vil PLO opsige overenskomsten. Det er noget af en gambling på et tidspunkt, hvor det utvetydige signal fra sundhedsministeren er, at nu skal I altså makke ret derude i praksis. Måske kan omflytningen af de 100.000 kronikere til bl.a. almen praksis være det sukker, som kan få overenskomstpillen til at glide ned.

Vi rykker tilbage til sygehusene, hvor speciallægerne meget vel lige straks kan få rusket op i deres vaner omkring efteruddannelse. Hele balladen er opstået i det nye Medicinrådet, som har sat en ny standard for habilitet. Rejser til de store faglige kongresser betalt af medicinalindustrien er direkte diskvalificerende, hvis man gerne vil deltage i rådets udvalgsarbejde. Det har fået landets sygehusdirektører til at vågne op, anført af Region Syddanmark, og nu vil sygehusene pludselig og selvfølgelig gerne påtage sig denne udgift. Alt andet er da moralsk forkert, kan man forstå. Vi er ovre i afdelingen for dobbeltmoralske pegefingre, idet efteruddannelse gennem år og dag har været det første, nemme offer for besparelser på sygehusene. Nuvel, det er en interessant udvikling, ikke mindst for de læger, som hyppigt tager af sted på industriens regning. De kan se frem til at skære betragteligt ned på rejseaktiviteterne og i stedet gå vagt i ambulatoriet. Det er nemlig sådan, at regnestykket kan gå op.

Femte store ændring, som er undervejs, er det akutmedicinske speciale, som Sundhedsstyrelsen i forsommeren omsider besluttede sig for at blåstemple. Nu skal specialet udformes, og selvom der går en rum tid, før vi kan sige tillykke til den første danskuddannede speciallæge i akutmedicin, så vil der allerede fra nu af være store bestræbelser på at påvirke udformningen af specialet, som nemt kan få status af gøgeunge på hospitalerne.

Vi runder af med EMA. Regeringen valgte snedigt nok Novo Nordisks tidligere topchef, Lars Rebien Sørensen, til at promovere Danmark på dette område. Han er jo ganske arbejdsmarkedsvarm som nybagt pensionist og har uden tvivl et imponerende netværk i både kommercielle og forskningsmæssige kredse, men i sidste ende er placeringen af EMA jo en politisk studehandel, hvor lille København meget nemt kommer til kort. Hvis vi så endda havde allieret os med Sverige om at tilbyde en Øresundsløsning, men nu ender det nok med, at agenturet ender et helt tredje sted. Der skal dog gives point for forsøget, og hvis det mod forventning skulle lykkes, vil det give det danske forskningsmiljø et enormt boost.

God arbejdslyst!