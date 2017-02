Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hver ottende ældre over 74 år har dårlig mental sundhed, men nu viser et nyt litteraturstudie, at især sociale aktiviteter kan få ældre til at trives bedre. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Studiet er udarbejdet af Aarhus Universitet for Sundhedstyrelsen og viser blandt andet, at der skal være et klart fokus på det sociale element i […]