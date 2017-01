Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at smertemidlerne duloxetin 30 og 60 mg samt gabapentin skal have generelt tilskud. Ændringen træder i kraft med udgangen af januar. De to lægemidler har i dag generelt klausuleret tilskud. »Vi ændrer tilskuddet, fordi vi vurderer, at også ved behandling af neuropatiske smerter står prisen for medicinen nu i et rimeligt forhold […]