Slagsmål om toprocentkrav fortsætter

Økonomiforhandlingerne i Finansministeriet er skudt i gang med et regionalt krav om et opgør med det eksisterende effektiviseringsregime. Parallelt afholder Folketinget sin egen serie-armlægning om det omstridte toprocentkrav.

Skal læger og sygeplejersker på landets sygehuse også i fremtiden være tvunget til at løbe to procent hurtigere hvert eneste år? Det er hovedspørgsmålet ved økonomiforhandlingerne mellem stat og regioner, der begyndte med et sættemøde i Finansministeriet umiddelbart inden Bededagsferien. Et opgør med med effektiviseringerne er et hovedkrav fra regionerne, der har opbakning fra en række […]